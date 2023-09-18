МИД Китая считает провокацией слова Бербок, назвавшей Си Цзиньпина диктатором
- РИА Новости
По её словам, Пекин выражает сильное недовольство из-за таких заявлений и решительно выступает против этого.
Мао Нин назвала абсолютным абсурдом высказывания Бербок, отметив, что они серьёзно вредят политическому престижу Китая.
«Это откровенная политическая провокация», — цитирует заявление Мао Нин в ходе брифинга РИА Новости.
По её словам, Китай по дипломатическим каналам сделал Германии серьёзное представление.
Ранее Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.