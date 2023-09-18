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МИД Китая считает провокацией слова Бербок, назвавшей Си Цзиньпина диктатором

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, являются абсурдом и откровенной политической провокацией.
МИД Китая считает провокацией слова Бербок, назвавшей Си Цзиньпина диктатором
  • РИА Новости

По её словам, Пекин выражает сильное недовольство из-за таких заявлений и решительно выступает против этого.

Мао Нин назвала абсолютным абсурдом высказывания Бербок, отметив, что они серьёзно вредят политическому престижу Китая.

«Это откровенная политическая провокация», — цитирует заявление Мао Нин в ходе брифинга РИА Новости.

По её словам, Китай по дипломатическим каналам сделал Германии серьёзное представление.

Ранее Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

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