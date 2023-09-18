МИД Китая считает провокацией слова Бербок, назвавшей Си Цзиньпина диктатором

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, являются абсурдом и откровенной политической провокацией.

РИА Новости

По её словам, Пекин выражает сильное недовольство из-за таких заявлений и решительно выступает против этого. Мао Нин назвала абсолютным абсурдом высказывания Бербок, отметив, что они серьёзно вредят политическому престижу Китая. «Это откровенная политическая провокация», — цитирует заявление Мао Нин в ходе брифинга РИА Новости. По её словам, Китай по дипломатическим каналам сделал Германии серьёзное представление. Ранее Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News назвала председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.