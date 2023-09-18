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Небензя: у Гутерреша нет рычагов для решения проблем зерновой сделки

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Генсек ООН Антониу Гутерреш не обладает рычагами для решения системных проблем с реализацией российской части зерновой сделки, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
Небензя: у Гутерреша нет рычагов для решения проблем зерновой сделки
  • Gettyimages.ru
  • © Kabir Jhangiani/NurPhoto

«К сожалению, приходится констатировать — и ооновцам уже не раз приходилось самим признавать это публично – Генсекретарь и его команда «не имеют рычагов» для решения системных проблем, хотя и действительно стараются», — сказал он РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что при этом российская сторона не сидит сложа руки и оказывает помощь наименее развитыми африканским странам, а также странам Азии и Ближнего Востока.

12 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка в настоящий момент «на стопе», движений по ней нет.

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