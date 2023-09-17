ЕС призвал Иран пересмотреть решение об отзыве аккредитации инспекторов МАГАТЭ

Европейский союз обеспокоен решением Ирана отозвать аккредитации нескольких инспекторов МАГАТЭ.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в сообщении ЕС, особое беспокойство вызывает влияние данного решения на способность МАГАТЭ продолжать инспекции, которые включают мониторинг СВПД.

Евросоюз призвал Иран незамедлительно пересмотреть это решение.

Ранее Иран отозвал аккредитацию восьми инспекторов Международного агентства по атомной энергии, которые следили за выполнением обязательств Тегерана по ядерной программе.