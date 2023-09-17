Президент Ирана Раиси примет участие в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Иранский лидер Ибрагим Раиси 17 сентября полетит в Нью-Йорк, где примет участие в заседании Генассамблеи ООН.

Об этом информирует иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что Раиси планирует провести ряд встреч с главами других государств и иранцами, получившими гражданство США.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН проведёт около 20 двусторонних встреч.

Издание Politico со ссылкой на неназванных французских чиновников сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон не будет присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.