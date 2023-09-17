ВМФ: авиация в марте девять часов незаметно сопровождала подлодку США

Противолодочные силы Морской авиации Военно-морского флота России в марте обнаружили и девять часов незаметно сопровождали субмарину ВМС США.

Об этом сообщил начальник морской авиации ВМФ России полковник Андрей Пахомов.

Он рассказал, что в марте по указанию Верховного главнокомандующего прошла проверка ТОФ, в ходе которой противолодочная авиация обнаружила американскую подводную лодку.

«Она шла в подводном положении и не обнаружила, что её сопровождают. Американцы думали, их никто не видит, а мы сопровождали в течение почти девяти часов», — цитирует Пахомова ТАСС.

В конце августа отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после патрулирования с ВМС КНР.