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ВМФ: авиация в марте девять часов незаметно сопровождала подлодку США

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Противолодочные силы Морской авиации Военно-морского флота России в марте обнаружили и девять часов незаметно сопровождали субмарину ВМС США.
ВМФ: авиация в марте девять часов незаметно сопровождала подлодку США
  • globallookpress.com

Об этом сообщил начальник морской авиации ВМФ России полковник Андрей Пахомов.

Он рассказал, что в марте по указанию Верховного главнокомандующего прошла проверка ТОФ, в ходе которой противолодочная авиация обнаружила американскую подводную лодку.

«Она шла в подводном положении и не обнаружила, что её сопровождают. Американцы думали, их никто не видит, а мы сопровождали в течение почти девяти часов», — цитирует Пахомова ТАСС.

В конце августа отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после патрулирования с ВМС КНР.

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