Bloomberg: рекордный урожай укрепил лидерство России на рынке пшеницы

Рекордный урожай пшеницы второй год подряд укрепляет позицию России как мирового экспортера «номер один» и её господство на глобальном рынке.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам аналитика рынка зерна в компании Strategie Grains Элена Дюфло, у российской пшеницы на сегодняшний день сущесвует не так много конкурентов.

«В данный момент цену определяет Россия», — говорится в публикации.

Ранее в МИД России заявили, что переработка зерна в Турции не является альтернативой зерновой сделке.

Также в МИД России заявили о готовности вернуться к зерновой сделке лишь после выполнения её требований.