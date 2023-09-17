Bloomberg: рекордный урожай укрепил лидерство России на рынке пшеницы
Об этом пишет Bloomberg.
По словам аналитика рынка зерна в компании Strategie Grains Элена Дюфло, у российской пшеницы на сегодняшний день сущесвует не так много конкурентов.
«В данный момент цену определяет Россия», — говорится в публикации.
Ранее в МИД России заявили, что переработка зерна в Турции не является альтернативой зерновой сделке.
Также в МИД России заявили о готовности вернуться к зерновой сделке лишь после выполнения её требований.