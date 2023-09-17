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Дипломат Мацегора: Ким Чен Ын может посетить предприятия пищепрома в Приморье

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Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить несколько предприятий пищевой промышленности в Приморском крае.

Об этом информирует РИА Новости.

«Насколько я знаю, одно предприятие здесь расположено, в пригороде Владивостока», — сказал дипломат.

По словам посла, программа визита северокорейского лидера продолжается.

Ранее Мацегора сообщил, что Ким Чен Ын доволен визитом в Россию.

Также Ким Чен Ын заявил, что ТОФ России вносит вклад в обеспечение безопасности в Азии и мире.

Также поступала информация, что Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

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