На крыше популярного среди туристов Гранд-базара в Стамбуле произошёл пожар
На крыше популярного среди туристов Гранд-базара (Капалы-чарши) в Стамбуле произошёл пожар, к настоящему моменту возгорание удалось локализовать.
Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Причина пожара в настоящий момент неизвестна.
Спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания.
Ранее стало известно, что крупный пожар произошёл на одном из предприятий в иранском городе Йезд.
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