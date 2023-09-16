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На крыше популярного среди туристов Гранд-базара в Стамбуле произошёл пожар

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На крыше популярного среди туристов Гранд-базара (Капалы-чарши) в Стамбуле произошёл пожар, к настоящему моменту возгорание удалось локализовать.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Причина пожара в настоящий момент неизвестна.

Спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания.

Ранее стало известно, что крупный пожар произошёл на одном из предприятий в иранском городе Йезд.

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