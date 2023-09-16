На крыше популярного среди туристов Гранд-базара в Стамбуле произошёл пожар

На крыше популярного среди туристов Гранд-базара (Капалы-чарши) в Стамбуле произошёл пожар, к настоящему моменту возгорание удалось локализовать.

Об этом сообщает телеканал TRT Haber. Причина пожара в настоящий момент неизвестна. Спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания. Ранее стало известно, что крупный пожар произошёл на одном из предприятий в иранском городе Йезд.