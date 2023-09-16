Фермеры в Румынии потребовали от правительства запретить импорт зерна с Украины
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает портал news.ro.
«Эта односторонняя мера чрезвычайно важна для спасения румынских фермеров и защиты продовольственной безопасности Румынии», — заявили фермеры.
Как отметили в альянсе, решение Еврокомиссии снять запрет на импорт украинского зерна обязывает румынские власти принять соответствующее решение самостоятельно ради спасения агропродовольственного сектора Румынии.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти с полуночи 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.
Венгрия также ввела запрет на импорт ряда товаров с Украины, включая зерно.
Аналогичное решение приняли в Словакии.