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Фермеры в Румынии потребовали от правительства запретить импорт зерна с Украины

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Румынский Альянс за сельское хозяйство и кооперацию потребовал от правительства Румынии ввести запрет на импорт ряда видов агропродукции с Украины.
Фермеры в Румынии потребовали от правительства запретить импорт зерна с Украины
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает портал news.ro.

«Эта односторонняя мера чрезвычайно важна для спасения румынских фермеров и защиты продовольственной безопасности Румынии», — заявили фермеры.

Как отметили в альянсе, решение Еврокомиссии снять запрет на импорт украинского зерна обязывает румынские власти принять соответствующее решение самостоятельно ради спасения агропродовольственного сектора Румынии.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти с полуночи 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.

Венгрия также ввела запрет на импорт ряда товаров с Украины, включая зерно.

Аналогичное решение приняли в Словакии.

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