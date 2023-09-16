МИД Ирана: США и ряд европейских стран злоупотребили членством в совете МАГАТЭ

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Соединённые Штаты и три европейские страны злоупотребляли членством в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом Чафи написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«К сожалению, три европейские страны и США, несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ, злоупотребляли полномочиями совета», — говорится в сообщении.

По словам дипломата, эти страны пытались продвигать свои политические интересы.

При этом Чафи не уточнил, о каких именно странах Европы идёт речь.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об отзыве аккредитаций нескольких инспекторов агентства со стороны Ирана.