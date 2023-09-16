МИД Ирана: США и ряд европейских стран злоупотребили членством в совете МАГАТЭ
- Legion-Media
Об этом Чафи написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«К сожалению, три европейские страны и США, несмотря на позитивное, конструктивное и постоянное взаимодействие Ирана с МАГАТЭ, злоупотребляли полномочиями совета», — говорится в сообщении.
По словам дипломата, эти страны пытались продвигать свои политические интересы.
При этом Чафи не уточнил, о каких именно странах Европы идёт речь.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об отзыве аккредитаций нескольких инспекторов агентства со стороны Ирана.