Венгрия расширила запрет на ввоз украинской сельхозпродукции
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«Проблемы, аналогичные украинскому демпингу зерновых, возникли и в других секторах, таких как производство яиц и курятины, а также пчеловодство», — сказал Надь в интервью журналу Világgazdaság.
Венгерское правительство решило в одностороннем порядке оставить эмбарго в силе и распространить его на ещё 20 видов украинской сельскохозяйственной продукции.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти с полуночи 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.