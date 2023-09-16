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Венгрия расширила запрет на ввоз украинской сельхозпродукции

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Венгрия запретила ввозить с Украины не только зерно, но и ещё 20 видов аграрной продукции, так как их поставки по сниженным ценам также наносят большой ущерб местным фермерам, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.
Венгрия расширила запрет на ввоз украинской сельхозпродукции
  • Gettyimages.ru

«Проблемы, аналогичные украинскому демпингу зерновых, возникли и в других секторах, таких как производство яиц и курятины, а также пчеловодство», — сказал Надь в интервью журналу Világgazdaság.

Венгерское правительство решило в одностороннем порядке оставить эмбарго в силе и распространить его на ещё 20 видов украинской сельскохозяйственной продукции.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что власти с полуночи 16 сентября продлят запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии о снятии эмбарго.

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