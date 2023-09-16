Депутат Белик: украинское зерно не должно стать причиной для проблем фермеров Европы

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев «цивилизованно» ответит странам, запретившим импорт украинского зерна в обход решения Еврокомиссии.

«Цивилизованность» — это, в принципе, не характерное понятие для киевского режима. Угрозы и ультиматумы, которыми Зеленский рассчитывает оказать давление на другие страны, ни к чему не приведут», — считает парламентарий.

По его словам, ряд стран Европы мыслит рационально и считает, что «украинское зерно не должно стать причиной для проблем их фермеров».

«Польша, Венгрия, Словакия — не исключено, что список стран, ставящих во главу угла свои национальные интересы, вопреки решениям Еврокомиссии, увеличится, истерики же Зеленского не играют здесь никакой роли», — заключил собеседник RT.

Ранее Зеленский заявил, что Киев «цивилизованно» ответит соседям, отказавшимся от зерна с Украины.