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В МИД России назвали политически мотивированным приговор суда США Клюшину

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В МИД России назвали политически мотивированным и надуманным приговор, вынесенный судом США в отношении россиянина Владислава Клюшина.
В МИД России назвали политически мотивированным приговор суда США Клюшину
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Расцениваем недавнее решение окружного суда в Бостоне приговорить российского гражданина Владислава Клюшина, признанного ещё в феврале этого года присяжными виновным в кибермошенничестве, к девяти годам тюрьмы и многомиллионной компенсации как политически мотивированное», — заявили в министерстве.

Москва требует от американских властей прекратить правовой произвол в отношении российских граждан.

Ранее суд в США приговорил Клюшина к девяти годам тюрьмы. Защита россиянина обжалует приговор.

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