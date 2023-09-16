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США одобрили продажу Канаде боеприпасов и оборудования для дронов

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Госдеп США разрешил возможную продажу Канаде боеприпасов и «иных систем для интеграции» с беспилотниками MQ-9B на сумму около $313,4 млн.

Такое заявление опубликовало Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Как сообщил ТАСС, генеральным подрядчиком станет компания General Atomics Aeronautical Systems. При этом для проведения сделки не нужно будет направлять представителей США или подрядчика в Канаду.

По информации Пентагона, поставка данной техники не окажет влияния на боеготовность США.

Ранее сообщалось, что Тайвань в следующем году получит от США 1440 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) TOW 2B и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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