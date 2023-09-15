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Северная Македония объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что три российских дипломата объявлены в Северной Македонии персонами нон грата.
Северная Македония объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата
  • РИА Новости

«Решение о высылке наших коллег расцениваем как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой «российской угрозой», — заявила она.

По словам Захаровой, враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа.

Ранее ЕК направила более €3,5 млн на «расширение возможностей» гражданского общества и СМИ в Северной Македонии.

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