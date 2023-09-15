Северная Македония объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата
- РИА Новости
«Решение о высылке наших коллег расцениваем как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой «российской угрозой», — заявила она.
По словам Захаровой, враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа.
Ранее ЕК направила более €3,5 млн на «расширение возможностей» гражданского общества и СМИ в Северной Македонии.