МО Бельгии заявило об отправке в Данию персонала и F-16 для обучения пилотов ВСУ

Бельгия решила отправить на территорию Дании в 2024 году технический персонал и два учебных истребителя F-16 американского производства для обучения лётчиков и техников украинских войск.

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Об этом говорится в заявлении министра обороны Бельгии Людивин Дедондер. Она отметила, что украинские пилоты будут проходить обучение «на продвинутой стадии». «Также будут направлены порядка пятидесяти сотрудников (в основном из числа техперсонала), которые будут обеспечивать развёртывание F-16», — приводит РИА Новости слова министра. Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что Бухарест будет обучать лётчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16 на контрактной основе.