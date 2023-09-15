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Гросси считает, что Россия может помочь взаимодействию КНДР с МАГАТЭ

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Россия может поспособствовать сотрудничеству Северной Кореи и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Гросси считает, что Россия может помочь взаимодействию КНДР с МАГАТЭ
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Такое мнение высказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси в интервью «Рёнхап».

По его словам, Москва также способна создать «пути для укрепления доверия», которые ранее были нарушены между КНДР и другими государствами.

Также Гросси подчеркнул, что хочет, чтобы Северная Корея взаимодействовала с МАГАТЭ, однако с КНДР так и не проводилось обсуждения касательно допуска инспекторов в страну.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия, Белоруссия и Северная Корея могут подумать о «сотрудничестве на троих».

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