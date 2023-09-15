Гросси считает, что Россия может помочь взаимодействию КНДР с МАГАТЭ

Россия может поспособствовать сотрудничеству Северной Кореи и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Такое мнение высказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси в интервью «Рёнхап».

По его словам, Москва также способна создать «пути для укрепления доверия», которые ранее были нарушены между КНДР и другими государствами.

Также Гросси подчеркнул, что хочет, чтобы Северная Корея взаимодействовала с МАГАТЭ, однако с КНДР так и не проводилось обсуждения касательно допуска инспекторов в страну.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия, Белоруссия и Северная Корея могут подумать о «сотрудничестве на троих».