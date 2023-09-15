Узнать больше

The Jerusalem Post не включила Зеленского в список самых влиятельных евреев в мире

Короткая ссылка
Израильская газета The Jerusalem Post не стала включать президента Украины Владимира Зеленского в рейтинг самых влиятельных евреев мира.
The Jerusalem Post не включила Зеленского в список самых влиятельных евреев в мире
  • Gettyimages.ru

В 2022 году украинский лидер занял в этом перечне второе место, уступив лишь Яиру Лапиду, бывшему тогда премьером Израиля.

В 2023 году самым влиятельным евреем в мире издание назвало главу компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана. На втором и третьем месте — премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин упомянут отдельно от рейтинга с пометкой «постскриптум».

Ранее Зеленский допустил проведение выборов в стране во время действия военного положения.

По данным источников газеты El País, власти Украины рассматривают возможность проведения выборов в 2024 году, чтобы остановить падение популярности президента страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить