The Jerusalem Post не включила Зеленского в список самых влиятельных евреев в мире

Израильская газета The Jerusalem Post не стала включать президента Украины Владимира Зеленского в рейтинг самых влиятельных евреев мира.

В 2022 году украинский лидер занял в этом перечне второе место, уступив лишь Яиру Лапиду, бывшему тогда премьером Израиля.

В 2023 году самым влиятельным евреем в мире издание назвало главу компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэма Альтмана. На втором и третьем месте — премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин упомянут отдельно от рейтинга с пометкой «постскриптум».

Ранее Зеленский допустил проведение выборов в стране во время действия военного положения.

По данным источников газеты El País, власти Украины рассматривают возможность проведения выборов в 2024 году, чтобы остановить падение популярности президента страны.