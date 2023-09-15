В Великобритании прекратили расследование возможного обхода санкций Фридманом

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование возможного обхода санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана.

«NCA может подтвердить, что больше не будет предпринимать дальнейших мер против Михаила Фридмана на основе ордера, применённого в Athlone House в декабре 2022 года», — сообщает Bloomberg со ссылкой на британское ведомство.

При этом в NCA отметили, что проверки связанных с Фридманом лиц по делу о возможном обходе санкций продолжатся.

В августе сообщалось, что против Фридмана возбудили уголовное дело, на активы бизнесмена в объёме 14,4 млрд гривен наложили арест.

В начале сентября Служба безопасности Украины (СБУ) завела новое уголовное дело в отношении бизнесмена.