Красный свитер принцессы Дианы продали на аукционе за $1,14 млн, сообщает газета The Guardian.

По данным газеты, итоговая стоимость свитера превысила оценочную стоимость вещи в 14 раз.

Отмечается, что эта продажа установила два рекорда. Первый заключается в том, что этот джемпер стал самым дорогим свитером, проданным когда-либо на аукционе Sotheby's.

Кроме того, он стал самым дорогим предметом одежды из всего гардероба принцессы Дианы, который когда-либо продавали на аукционе.

Ранее сообщалось, что портрет кисти Густава Климта ушёл с молотка за рекордные для Европы $108,7 млн.