Узнать больше

МЧС России отправило в Ливию самолёт с гумпомощью

Короткая ссылка
МЧС России направило в пострадавшую от наводнения Ливию самолёт с грузом гуманитарной помощи.
МЧС России отправило в Ливию самолёт с гумпомощью
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Ливию с грузом гуманитарной помощи на борту», — сказали в МЧС.

Уточняется, что самолёт привезёт в Ливию, в частности, палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы, а также аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц сообщил, что количество погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить