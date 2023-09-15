МЧС России отправило в Ливию самолёт с гумпомощью

МЧС России направило в пострадавшую от наводнения Ливию самолёт с грузом гуманитарной помощи.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Ливию с грузом гуманитарной помощи на борту», — сказали в МЧС.

Уточняется, что самолёт привезёт в Ливию, в частности, палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы, а также аварийно-спасательные комплекты для проведения работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц сообщил, что количество погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тыс.