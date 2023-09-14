МАР: около 50 тысяч домов в Марокко было разрушено в результате землетрясения

В Марокко около 50 тыс. домов полностью или частично разрушено из-за землетрясения.

Об этом информирует агентство MAP со ссылкой на заявление канцелярии королевства.

Как передаёт сообщение РИА Новости, в пяти пострадавших от природного явления регионах полностью или частично обрушилось около 50 тыс. жилых домов.

Отмечается, что власти страны выплатят каждой затронутой землетрясением семье 30 тыс. дирхамов ($2,9 тыс.).

11 сентября сообщалось, что число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 2862.

Также сообщалось о 5530 пострадавших.