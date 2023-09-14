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Румыния ввела дополнительные ограничения на полёты вдоль границы с Украиной

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Власти Румынии приняли решение о введении новых ограничений на полёты в воздушном пространстве страны вдоль границы с Украиной.
Румыния ввела дополнительные ограничения на полёты вдоль границы с Украиной
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в румынском Минобороны, текст заявления приводит ТАСС.

«Введены дополнительные ограничения на полёты в воздушном пространстве, примыкающем к границе с Украиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет касается полётов пилотируемых и непилотируемых самолётов, за исключением государственных самолётов.

Также указывается, что ограничения вводились ещё в мае прошлого года, сейчас они были дополнены.

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