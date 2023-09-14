Румыния ввела дополнительные ограничения на полёты вдоль границы с Украиной
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Об этом сообщили в румынском Минобороны, текст заявления приводит ТАСС.
«Введены дополнительные ограничения на полёты в воздушном пространстве, примыкающем к границе с Украиной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет касается полётов пилотируемых и непилотируемых самолётов, за исключением государственных самолётов.
Также указывается, что ограничения вводились ещё в мае прошлого года, сейчас они были дополнены.