Aftonbladet: лётчики ВСУ учатся пилотированию истребителей JAS Gripen в Швеции
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Об этом говорится в публикации газеты Aftonbladet со ссылкой на источники издания Dagens Nyheter.
«Украинские лётчики-истребители и авиатехники находятся в Швеции. Для них проводится «ознакомительный тренинг» для изучения систем JAS Gripen», — написало издание.
Отмечается, что боевые самолёты этого типа могут оказаться на Украине в середине лета будущего года, если власти одобрят их передачу.
Ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что у Швеции есть не так много истребителей Gripen для их передачи ВСУ.