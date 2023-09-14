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Aftonbladet: лётчики ВСУ учатся пилотированию истребителей JAS Gripen в Швеции

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Лётчики украинской армии проходят обучение на территории Швеции, где им проводят «ознакомительный тренинг» по пилотированию шведских истребителей JAS Gripen.
Aftonbladet: лётчики ВСУ учатся пилотированию истребителей JAS Gripen в Швеции
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в публикации газеты Aftonbladet со ссылкой на источники издания Dagens Nyheter.

«Украинские лётчики-истребители и авиатехники находятся в Швеции. Для них проводится «ознакомительный тренинг» для изучения систем JAS Gripen», — написало издание.

Отмечается, что боевые самолёты этого типа могут оказаться на Украине в середине лета будущего года, если власти одобрят их передачу.

Ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что у Швеции есть не так много истребителей Gripen для их передачи ВСУ.

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