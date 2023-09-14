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МО Китая предупредило Тайвань о губительной связи с США

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Отношения Тайваня с США наносят вред острову и губят его. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй.
МО Китая предупредило Тайвань о губительной связи с США
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Он подчеркнул, что «стремление острова к независимости с опорой на США» толкает Тайбэй к опасности войны. Кэфэй выступил с осуждением превращения Тайваня американской администрацией в «заминированный остров» и «склад боеприпасов».

«Связка Тайваня и США абсолютно вредит и губит Тайвань», — цитирует ТАСС слова представителя китайского Минобороны.

Кэфэй напомнил, что Пекин выступает против любых военных связей Вашингтона и Тайбэя.

Ранее сообщалось, что Тайвань в следующем году получит от США 1440 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) TOW 2B и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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