МО Китая предупредило Тайвань о губительной связи с США
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Он подчеркнул, что «стремление острова к независимости с опорой на США» толкает Тайбэй к опасности войны. Кэфэй выступил с осуждением превращения Тайваня американской администрацией в «заминированный остров» и «склад боеприпасов».
«Связка Тайваня и США абсолютно вредит и губит Тайвань», — цитирует ТАСС слова представителя китайского Минобороны.
Кэфэй напомнил, что Пекин выступает против любых военных связей Вашингтона и Тайбэя.
Ранее сообщалось, что Тайвань в следующем году получит от США 1440 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) TOW 2B и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.