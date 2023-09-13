Pravda: в Братиславе экс-премьер Словакии и бывший глава МВД устроили драку
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Об этом сообщает портал Pravda.
По данным портала, конфликт между экс-чиновниками случился во время пресс-конференции, посвящённой вопросам миграции. Она проходила перед дворцом правительства Словакии.
Матович подъехал к месту проведения конференции на вездеходе, на котором были установлены репродукторы. Он включил их на полную громкость во время выступления участников конференции.
При этом он начал критиковать социал-демократов, и в первую очередь Калиняка.
Калиняк подошёл к вездеходу и попытался отобрать у Матовича микрофон. Тот сопротивлялся и получил удар в лицо.
Бывший премьер в ответ на это ударил ногой в грудь экс-министра.