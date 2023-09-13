МИД России: Мьянма выражает понимание причин действий Москвы в ходе СВО
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Мьянманские партнёры выражают понимание причин и обоснованности действий России в рамках проведения спецоперации на Украине», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Мьянма считает нелегитимными введённые в отношении России западные санкции.
Ранее министр промышленности Мьянмы Чарли Тан заявил, что его страна получила от России два самолёта Су-30.
5 сентября Росавиация сообщила, что авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновлено.