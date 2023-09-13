Правозащитник де Йонге заявил, что США хотят заморозить украинский конфликт
- РИА Новости
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
«Думаю, что США хотят заморозить украинский конфликт, они стремятся к северокорейскому сценарию», — отметил собеседник агентства.
По мнению де Йонге, Вашингтон принял тот факт, что Украина не сможет одержать победу в конфликте, и теперь стремится оставить всё как есть в данный момент.
Он добавил, что для России такой вариант с заморозкой конфликта неприемлем.
Ранее премьер-министр Чехии Пётр Фиала выразил мнение, что сценарий замороженного конфликта на Украине становится всё более вероятным.