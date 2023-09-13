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Правозащитник де Йонге заявил, что США хотят заморозить украинский конфликт

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Создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге высказал мнение, что Соединённые Штаты хотят заморозить конфликт на Украине.
Правозащитник де Йонге заявил, что США хотят заморозить украинский конфликт
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Думаю, что США хотят заморозить украинский конфликт, они стремятся к северокорейскому сценарию», — отметил собеседник агентства.

По мнению де Йонге, Вашингтон принял тот факт, что Украина не сможет одержать победу в конфликте, и теперь стремится оставить всё как есть в данный момент.

Он добавил, что для России такой вариант с заморозкой конфликта неприемлем.

Ранее премьер-министр Чехии Пётр Фиала выразил мнение, что сценарий замороженного конфликта на Украине становится всё более вероятным.

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