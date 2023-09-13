Правозащитник де Йонге заявил, что США хотят заморозить украинский конфликт

Создатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге высказал мнение, что Соединённые Штаты хотят заморозить конфликт на Украине.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Думаю, что США хотят заморозить украинский конфликт, они стремятся к северокорейскому сценарию», — отметил собеседник агентства.

По мнению де Йонге, Вашингтон принял тот факт, что Украина не сможет одержать победу в конфликте, и теперь стремится оставить всё как есть в данный момент.

Он добавил, что для России такой вариант с заморозкой конфликта неприемлем.

Ранее премьер-министр Чехии Пётр Фиала выразил мнение, что сценарий замороженного конфликта на Украине становится всё более вероятным.