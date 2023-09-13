Захарова: Москва выразила демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах
- РИА Новости
«Мы высказали всё по этому поводу... Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнёры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики», — подчеркнула она.
Как сообщает РИА Новости, ранее азербайджанский МИД выступил с заявлением, в котором отказался признавать юридическую силу выборов в новых российских регионах.
Ранее корреспондент RT Стив Суини рассказал об обстреле Донецка украинцами во время проходивших там выборов.