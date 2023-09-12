Великобритания ужесточила правила транзита для россиян

Граждане России, которые собираются путешествовать через Великобританию в Австралию, США или Новую Зеландию, должны будут сделать транзитную визу.

Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

Согласно представленной информации, новое правило вступит в силу с 6 октября текущего года.

Как пишет Telegram-канал Sputnik Грузия, виза будет нужна, если с посещения трёх стран прошло меньше шести месяцев по действующей визе.

Также документ будет необходим при наличии вида на жительство, при иммиграции и при наличии въездной визы в страны Шенгена.

Ранее в МИД России заявили, что задача Москвы заключается в том, чтобы установить со всеми странами Латинской Америки безвизовый режим.