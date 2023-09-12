Великобритания ужесточила правила транзита для россиян
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Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.
Согласно представленной информации, новое правило вступит в силу с 6 октября текущего года.
Как пишет Telegram-канал Sputnik Грузия, виза будет нужна, если с посещения трёх стран прошло меньше шести месяцев по действующей визе.
Также документ будет необходим при наличии вида на жительство, при иммиграции и при наличии въездной визы в страны Шенгена.
Ранее в МИД России заявили, что задача Москвы заключается в том, чтобы установить со всеми странами Латинской Америки безвизовый режим.