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Великобритания ужесточила правила транзита для россиян

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Граждане России, которые собираются путешествовать через Великобританию в Австралию, США или Новую Зеландию, должны будут сделать транзитную визу.
Великобритания ужесточила правила транзита для россиян
  • Gettyimages.ru
  • © CHUNYIP WONG

Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

Согласно представленной информации, новое правило вступит в силу с 6 октября текущего года.

Как пишет Telegram-канал Sputnik Грузия, виза будет нужна, если с посещения трёх стран прошло меньше шести месяцев по действующей визе.

Также документ будет необходим при наличии вида на жительство, при иммиграции и при наличии въездной визы в страны Шенгена.

Ранее в МИД России заявили, что задача Москвы заключается в том, чтобы установить со всеми странами Латинской Америки безвизовый режим.

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