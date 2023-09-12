Шольц заявил, что поддержка Киева необходима с точки зрения «мирной этики»
- AP
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Об этом он сообщил во время конференции Общины святого Эгидия, пишет ТАСС.
Он отметил, что Украину необходимо поддерживать не только в политическом и стратегическом отношении, а Берлин продолжит помогать Киеву столько, сколько нужно.
«Я думаю, что это необходимо не только в политическом и стратегическом плане, но и важно с точки зрения мирной этики», — сказал Шольц.
Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что собираются обучить 10 тыс. украинских военнослужащих в Германии к концу 2023 года.