Сотрудница зоопарка Зальцбурга умерла после нападения носорога
- Gettyimages.ru
- © Riccardo_Mojana
Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию.
«От полученных травм женщина скончалась на месте», — сообщили в полиции.
Другой смотритель, 34-летний мужчина, пытаясь отпугнуть животное, также подвергся нападению носорога и получил травмы, его госпитализировали.
В конце августа обезьяна, которая бродила по улицам Стамбула, напала на прохожих. Трое человек, подвергшихся нападению, были доставлены в медучреждения.