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Сотрудница зоопарка Зальцбурга умерла после нападения носорога

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Носорог в зоопарке австрийского города Зальцбург напал на 33-летнюю сотрудницу во время её работы в вольере.
Сотрудница зоопарка Зальцбурга умерла после нападения носорога
  • Gettyimages.ru
  • © Riccardo_Mojana

Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию.

«От полученных травм женщина скончалась на месте», — сообщили в полиции.

Другой смотритель, 34-летний мужчина, пытаясь отпугнуть животное, также подвергся нападению носорога и получил травмы, его госпитализировали.

В конце августа обезьяна, которая бродила по улицам Стамбула, напала на прохожих. Трое человек, подвергшихся нападению, были доставлены в медучреждения.

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