Минэнерго заявило, что планирует поставлять в КНР 100 млрд кубометров газа в год

Минэнерго России планирует в ближайшее время поставлять в Китай 100 млрд куб. м газа в год.

Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников.

Он рассказал, что в структуре сотрудничества с КНР продолжается развитие нефтяных коридоров.

«Идёт развитие газопровода «Сила Сибири», завершается формирование маршрута экспортного газопровода «Сила Сибири — 2». Также прорабатываются совместные СПГ-проекты. Суммарно по объёму поставляемого газа в ближайшее время мы планируем выйти на цифру 100 млрд куб. м в год», — отметил он.

Ранее Главное таможенное управление КНР сообщало, что в январе — июне Россия лидировала по поставкам нефти в Китай.