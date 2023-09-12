Узнать больше

Минэнерго заявило, что планирует поставлять в КНР 100 млрд кубометров газа в год

Короткая ссылка
Минэнерго России планирует в ближайшее время поставлять в Китай 100 млрд куб. м газа в год.
Минэнерго заявило, что планирует поставлять в КНР 100 млрд кубометров газа в год
  • Gettyimages.ru

Об этом в эксклюзивном интервью RT заявил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников.

Он рассказал, что в структуре сотрудничества с КНР продолжается развитие нефтяных коридоров.

«Идёт развитие газопровода «Сила Сибири», завершается формирование маршрута экспортного газопровода «Сила Сибири — 2». Также прорабатываются совместные СПГ-проекты. Суммарно по объёму поставляемого газа в ближайшее время мы планируем выйти на цифру 100 млрд куб. м в год», — отметил он.

Ранее Главное таможенное управление КНР сообщало, что в январе — июне Россия лидировала по поставкам нефти в Китай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить