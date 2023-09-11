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На испанском острове Тенерифе локализовали пылающий с 15 августа лесной пожар

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Глава правительства испанского острова Тенерифе Роса Давила написала в своих социальных сетях, что спасателям наконец удалось локализовать лесной пожар в регионе, бушевавший с 15 августа.
На испанском острове Тенерифе локализовали пылающий с 15 августа лесной пожар
  • РИА Новости

«Пожар на Тенерифе находится под контролем», — цитирует её РИА Новости.

22 августа глава Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что экономические последствия лесного пожара на острове Тенерифе будут «жестокими».

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