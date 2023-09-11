На испанском острове Тенерифе локализовали пылающий с 15 августа лесной пожар
Глава правительства испанского острова Тенерифе Роса Давила написала в своих социальных сетях, что спасателям наконец удалось локализовать лесной пожар в регионе, бушевавший с 15 августа.
- РИА Новости
«Пожар на Тенерифе находится под контролем», — цитирует её РИА Новости.
22 августа глава Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что экономические последствия лесного пожара на острове Тенерифе будут «жестокими».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: