Байден: США не продадут Китаю способствующую созданию ядерного оружия продукцию

Вашингтон не станет продавать Пекину продукцию, которая могла бы расширить потенциал Китая по производству ядерного оружия.

Об этом сообщил американский президент Джо Байден в ходе выступления на пресс-конференции в Ханое.

«Чего я не собираюсь делать, это продавать Китаю продукцию, которая расширила бы его возможности по производству большего количества ядерного оружия», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, Байден отметил, что Вашингтон на текущий момент не стремится навредить Пекину.

Также американский лидер заявил, что усилия США направлены не на сдерживание Китая, а на создание устойчивой базы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Он выразил надежду на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.