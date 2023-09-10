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Байден: США не продадут Китаю способствующую созданию ядерного оружия продукцию

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Вашингтон не станет продавать Пекину продукцию, которая могла бы расширить потенциал Китая по производству ядерного оружия.
Байден: США не продадут Китаю способствующую созданию ядерного оружия продукцию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил американский президент Джо Байден в ходе выступления на пресс-конференции в Ханое.

«Чего я не собираюсь делать, это продавать Китаю продукцию, которая расширила бы его возможности по производству большего количества ядерного оружия», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, Байден отметил, что Вашингтон на текущий момент не стремится навредить Пекину.

Также американский лидер заявил, что усилия США направлены не на сдерживание Китая, а на создание устойчивой базы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Он выразил надежду на скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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