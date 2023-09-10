FT: Байден близок к решению о поставке Киеву ракет большой дальности ATACMS

Президент США Джо Байден приближается к решению об отправке ракет большой дальности ATACMS на Украину, что может стать новой главой в военной поддержке ВСУ со стороны Вашингтона.

Об этом говорится в публикации Financial Times.

Отмечается, что в Белом доме уже давно настороженно относятся к просьбам Киева о поставке ему тактических баллистических ракет с дальностью до 300 км. Вашингтон не хочет отправлять украинским войскам этот вид ракет из-за опасений по поводу ограниченных запасов и возможности их использования для нанесения ударов по России, что приведёт к эскалации конфликта.

Однако Байден столкнулся с давлением со стороны конгресса США, который требует одобрить соответствующие поставки, поэтому президент вскоре может разрешить передачу ATACMS.

9 сентября в Белом доме не подтвердили информацию о готовности США к решению отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.