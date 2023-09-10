FT: Байден близок к решению о поставке Киеву ракет большой дальности ATACMS
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Об этом говорится в публикации Financial Times.
Отмечается, что в Белом доме уже давно настороженно относятся к просьбам Киева о поставке ему тактических баллистических ракет с дальностью до 300 км. Вашингтон не хочет отправлять украинским войскам этот вид ракет из-за опасений по поводу ограниченных запасов и возможности их использования для нанесения ударов по России, что приведёт к эскалации конфликта.
Однако Байден столкнулся с давлением со стороны конгресса США, который требует одобрить соответствующие поставки, поэтому президент вскоре может разрешить передачу ATACMS.
9 сентября в Белом доме не подтвердили информацию о готовности США к решению отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.