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Нарышкин: Запад занимается шулерством в составлении рейтингов университетов мира

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад занимается шулерством в составлении рейтингов университетов мира.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в ходе Восточного экономического форума.

По словам Нарышкина, шулерство при составлении рейтингов ведущих мировых университетов и переманивание талантливых молодых людей из стран Азии и Африки превращают многие незападные общества в «вынужденных доноров интеллектуального капитала».

В январе премьер-министр Бельгии Александр Де Кро ранее обвинил Соединённые Штаты в сознательном переманивании европейских компаний на свою территорию.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что односторонние американские санкции подрывают социально-экономическое развитие ряда стран.

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