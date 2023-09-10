Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад занимается шулерством в составлении рейтингов университетов мира.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в ходе Восточного экономического форума.

По словам Нарышкина, шулерство при составлении рейтингов ведущих мировых университетов и переманивание талантливых молодых людей из стран Азии и Африки превращают многие незападные общества в «вынужденных доноров интеллектуального капитала».

В январе премьер-министр Бельгии Александр Де Кро ранее обвинил Соединённые Штаты в сознательном переманивании европейских компаний на свою территорию.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что односторонние американские санкции подрывают социально-экономическое развитие ряда стран.