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Сальдо назвал Зеленского «посланником зла»

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия» назвал украинского президента Владимира Зеленского «посланником зла».
Сальдо назвал Зеленского «посланником зла»
  • Gettyimages.ru

«Они завидуют, что голосование идёт, и мало того, что завидуют, это даже не сдерживается из уст так называемого президента Украины, который вместо того, чтобы быть президентом Украины, стал посланником зла», — цитирует слова Сальдо РИА Новости.

По словам чиновника, у киевских властей не получается помешать проведению выборов в регионе.

«Мы уже идём впереди, а они нам в спину дышат», — добавил он.

8 сентября в региональном избиркоме заявили, что все избирательные участки в Херсонской области начали работу в штатном режиме.

Также в первые сутки единого дня голосования явка на выборах депутатов Херсонской областной думы и муниципальных советов депутатов составила 58,42%.

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