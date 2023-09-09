Bloomberg: дипломаты G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине
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Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, дипломаты стран G20 смогли «преодолеть разногласия между Москвой» и рядом западных стран по соответствующим формулировкам.
Уточняется, что формулировки во многом аналогичны тем, которые были согласованы на прошлогоднем саммите в Индонезии.
При этом подчёркивается, что формулировки всё ещё должны быть одобрены лидерами стран G20.
Ранее шерпа Индии в «группе двадцати» Амитабх Кант заявил, что итоговая декларация саммита G20 почти готова, её представят для одобрения лидерам стран-участниц.