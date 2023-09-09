США обязали Аргентину выплатить $16 млрд за национализацию компании YPF

Суд южного округа Нью-Йорка обязал Аргентину выплатить компенсацию за национализацию нефтегазовой компании YPF.

Как пишет газета La Nacion, размер выплаты может достигнуть $16 млрд.

По данным издания, судья Лоретта Преска отказалась принимать во внимание все аргументы Аргентины и определила максимально невыгодные для страны параметры расчёта компенсации фонду Burford Capital. В постановлении не указана точная сумма, но по получившейся формуле выплата достигает $16 млрд.

Вместе с этим пресс-секретарь администрации президента Аргентины Габриэла Серрути заявила о намерении правительства страны подать апелляцию на решение суда.

В июле Аргентина заблокировала заход судна с СПГ из России из-за санкций.