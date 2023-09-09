Forbes: для обучения украинских военных пришлось брать танки в музеях Дании

Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что датские военные позаимствовали у трёх музеев танки Leopard 1A5 для подготовки украинских военнослужащих.

По его словам, большинство танков Leopard 1A5 простояло на складе в течение двух десятилетий, и они нуждались в ремонте.

«Поэтому консорциум обратился за помощью... к датским музеям», — сказал Экс.

Отмечается, что три музея согласились предоставить шесть «рабочих» танков для «немедленного начала» подготовки украинских танкистов.

Ранее в Дании сообщили о прибытии первых десяти танков Leopard на Украину.

Также поступала информация, что Дания готовит новый пакет военной помощи для Украины.