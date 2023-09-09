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Губернатор Аляски: Байден превратил США в посмешище из-за ограничения газодобычи

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Президент Джо Байден своим решением ограничить добычу нефти и газа на Аляске превратил США в страну, над которой смеются в России, Китае и других странах.

Такое заявление в беседе с Fox Business сделал губернатор штата Майк Данливи.

«В конце концов, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Иран — они все смеются над Соединёнными Штатами», — сказал губернатор.

По его словам, единственное, чего может добиваться Байден,  это повышение цен на нефть и газ настолько, чтобы «удешевить» таким образом некоторые возобновляемые источники энергии.

Ранее сообщалось, что голосование по импичменту Байдену могут провести в сентябре.

Также член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что президент США Джо Байден втянул всех американцев в прокси-войну с Россией.

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