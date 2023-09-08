МИД Украины потребовал от КНР объяснить визит в ДНР блогеров и певицы Ван-Фан
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Об этом заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что провёл встречу с блогерами из Китая.
Как рассказал Пушилин, среди гостей также была китайская оперная певица Ван-Фан, которая исполнила песню «Катюша» в драмтеатре в Мариуполе.
«Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе», — приводит заявление Николенко РИА Новости.
Он добавил, что украинская сторона намерена запретить въезд на Украину для этих блогеров и певицы.