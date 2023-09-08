Узнать больше

МИД Украины потребовал от КНР объяснить визит в ДНР блогеров и певицы Ван-Фан

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Украины ожидает от Китая разъяснений в связи с визитом в Донецкую Народную Республику группы китайских блогеров и оперной певицы Ван-Фан.
МИД Украины потребовал от КНР объяснить визит в ДНР блогеров и певицы Ван-Фан
  • Gettyimages.ru
  • © EvrenKalinbacak

Об этом заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что провёл встречу с блогерами из Китая.

Как рассказал Пушилин, среди гостей также была китайская оперная певица Ван-Фан, которая исполнила песню «Катюша» в драмтеатре в Мариуполе.

«Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе», — приводит заявление Николенко РИА Новости.

Он добавил, что украинская сторона намерена запретить въезд на Украину для этих блогеров и певицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить