МИД Украины потребовал от КНР объяснить визит в ДНР блогеров и певицы Ван-Фан

Министерство иностранных дел Украины ожидает от Китая разъяснений в связи с визитом в Донецкую Народную Республику группы китайских блогеров и оперной певицы Ван-Фан.

Об этом заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что провёл встречу с блогерами из Китая.

Как рассказал Пушилин, среди гостей также была китайская оперная певица Ван-Фан, которая исполнила песню «Катюша» в драмтеатре в Мариуполе.

«Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе», — приводит заявление Николенко РИА Новости.

Он добавил, что украинская сторона намерена запретить въезд на Украину для этих блогеров и певицы.