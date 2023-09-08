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Рафаэль Корреа открывает на RT пятый сезон своего ток-шоу с серией программ о госпереворотах

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Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа открывает на телеканале RT на испанском пятый сезон своего политического ток-шоу с серией программ о госпереворотах.
Рафаэль Корреа открывает на RT пятый сезон своего ток-шоу с серией программ о госпереворотах
  • © Кадр: видео RT

Программа «Разговор с Корреа. Госперевороты» (Conversando con Correa. Golpes de estado) стартует 11 сентября. Гостями шоу станут мировые лидеры, столкнувшиеся с попытками переворотов в своих странах, а также их соратники и родственники жертв насильственного захвата власти.

Первая программа цикла выйдет в эфир в 50-ю годовщину переворота, в результате которого был свергнут Сальвадор Альенде, погибший при штурме президентского дворца. Гостем этого выпуска станет его внук Пабло Сепульведа Альенде. Он поделится воспоминаниями своей семьи о личности погибшего лидера, а также вместе с ведущим обсудит последствия диктатуры Аугусто Пиночета, которые страна переживает до сих пор.

В новом сезоне программы гостями ведущего также станут глава Венесуэлы Николас Мадуро, экс-президент и действующий вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, бывший президент Боливии Эво Моралес, экс-президент Гондураса Мануэль Селайя и другие высокопоставленные лица. Кроме того, сам Корреа поделится воспоминаниями о попытке государственного переворота против него в 2010 году.

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