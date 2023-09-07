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Sky News: Зеленский и Сунак обсудили разблокирование зернового коридора

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили меры, направленные на разблокирование зернового коридора.
Sky News: Зеленский и Сунак обсудили разблокирование зернового коридора
  • AFP
  • © UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что в ходе беседы Сунак заверил Зеленского, что Лондон постарается совместно со странами G20 ускорить прогресс по разблокированию коридора.

Кроме того, как сообщил Зеленский в своём Telegram-канале, стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Одесской области.

Ранее стало известно, что Украина передала Турции предложение о возобновлении работы зернового коридора без участия России.

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