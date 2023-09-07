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В Перу задержали россиянина Сафонова по подозрению в торговле наркотиками

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В Перу полиция задержала россиянина Артёма Сафонова по подозрению в торговле наркотиками, сообщила газета El Comercio со ссылкой на полковника полиции Хавьера Инфанте.
В Перу задержали россиянина Сафонова по подозрению в торговле наркотиками
  • Gettyimages.ru
  • © Ben185

«Сотрудники... национальной полиции Перу задержали певца реггетона и российского гражданина, они занимались продажей марихуаны в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным издания, у Артёма Сафонова и ещё одного задержанного изъяли оружие и 3 кг марихуаны.

Суд в США ранее приговорил к девяти годам тюрьмы россиянина Владислава Клюшина, которого признали виновным в кибермошенничестве.

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