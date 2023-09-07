В Перу задержали россиянина Сафонова по подозрению в торговле наркотиками
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«Сотрудники... национальной полиции Перу задержали певца реггетона и российского гражданина, они занимались продажей марихуаны в округе Сан-Хуан-де-Мирафлорес», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным издания, у Артёма Сафонова и ещё одного задержанного изъяли оружие и 3 кг марихуаны.
Суд в США ранее приговорил к девяти годам тюрьмы россиянина Владислава Клюшина, которого признали виновным в кибермошенничестве.