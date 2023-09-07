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ЕК предложила план действий на случай ЧП на критической инфраструктуре

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Европейская комиссия внесла предложение по проекту плана действий на случай серьёзных инцидентов на объектах критической инфраструктуры.
ЕК предложила план действий на случай ЧП на критической инфраструктуре
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Геополитический контекст, в котором функционирует критически важная инфраструктура, крайне нестабилен с учётом... увеличения числа гибридных атак и диверсий на газопроводе «Северный поток». Граждане, предприятия и власти в ЕС полагаются на критически важную инфраструктуру... эти услуги имеют решающее значение», — приводит текст документа РИА Новости.

План, в частности, предполагает меры для обмена информацией для лучшего понимания деталей инцидента и его возможных последствий.

В феврале американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков». В его расследовании утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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