ЕК предложила план действий на случай ЧП на критической инфраструктуре

Европейская комиссия внесла предложение по проекту плана действий на случай серьёзных инцидентов на объектах критической инфраструктуры.

«Геополитический контекст, в котором функционирует критически важная инфраструктура, крайне нестабилен с учётом... увеличения числа гибридных атак и диверсий на газопроводе «Северный поток». Граждане, предприятия и власти в ЕС полагаются на критически важную инфраструктуру... эти услуги имеют решающее значение», — приводит текст документа РИА Новости.

План, в частности, предполагает меры для обмена информацией для лучшего понимания деталей инцидента и его возможных последствий.

В феврале американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков». В его расследовании утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.