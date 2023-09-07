В Венгрии заявили, что не будут обращать внимания на критику политсистемы от США

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт больше не станет обращать внимание на упрёки со стороны Вашингтона в отношении демократии в стране с учётом обстановки в США.

«Он (Сийярто. — RT) объявил, что Венгрия больше не будет принимать какую-то критику от США относительно состояния демократии, сославшись на недавние внутриполитические события в Америке», — сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Он добавил, что Сийярто осудил Вашингтон за попытку исключить бывшего американского лидера Дональда Трампа из президентской гонки и призвал администрацию США воздержаться от заявлений о демократии в Венгрии.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики.

Также сообщалось, что Трамп считает дела против него мошенническими и не боится оказаться в тюрьме.