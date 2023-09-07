Песков назвал незаконным изъятие в США имущества российских граждан

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что изъятие в Соединённых Штатах имущества российских граждан является абсолютно незаконным.

Он подчеркнул, что в Кремле негативно восприняли это решение Вашингтона.

«Все случаи, связанные с блокировкой и арестом... каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности... мы считаем незаконными актами», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Москва не оставит без ответа ни один факт изъятия имущества России или российских граждан за границей.

Это приведёт к серьёзным судебным разбирательствам, заключил Песков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков.