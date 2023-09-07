Песков назвал незаконным изъятие в США имущества российских граждан
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
Он подчеркнул, что в Кремле негативно восприняли это решение Вашингтона.
«Все случаи, связанные с блокировкой и арестом... каких-либо средств, относящихся к государственной собственности, к частной собственности... мы считаем незаконными актами», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что Москва не оставит без ответа ни один факт изъятия имущества России или российских граждан за границей.
Это приведёт к серьёзным судебным разбирательствам, заключил Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков.