Рябков назвал воровством инициативу США направить ВСУ изъятые российские активы

Инициатива США о том, что конфискованные у подсанкционных российских предпринимателей активы пойдут на нужды армии Украины, является воровством, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Воровство и практика отъёма чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он отметил, что это напоминание экономическим операторам о рискованности ведения дел с США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков.