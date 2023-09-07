Рябков назвал воровством инициативу США направить ВСУ изъятые российские активы
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«Воровство и практика отъёма чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение», — приводит РИА Новости слова Рябкова.
Он отметил, что это напоминание экономическим операторам о рискованности ведения дел с США.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что средства, конфискованные США у подсанкционных российских предпринимателей, пойдут на нужды украинских боевиков.